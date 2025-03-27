Лавров сообщил о подготовке визита Путина в Индию

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Визит президента России Владимира Путина в Индию готовится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Президент России Владимир Путин принял приглашение главы индийского правительства. Готовится визит главы российского государства в Республику Индия", - сказал министр в видеообращении к участникам проходящей в Москве конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".

В ноябре 2024 года помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что визит Путина в Индию состоится в 2025 году. В январе в МИД Индии подтвердили, что ждут приезда российского президента в 2025 году.