Сроки визита Путина в Индию определятся в начале 2025 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Дата визита президента России Владимира Путина в Индию в 2025 году будет определена в начале года, сообщил на брифинге помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Наши лидеры имеют договоренности встречаться друг с другом раз в год. Сейчас наша очередь посетить Нью-Дели или другое место в Индии в 2025 году", - сообщил журналистам Ушаков.

Он подчеркнул, что приглашение от премьер-министра Индии Нарендры Моди получено.

"Нами будет, естественно, положительно конструктивно рассмотрено (приглашение). Наверное, в начале года определимся конкретно со сроками", - сказал он.