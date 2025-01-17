Индия ожидает визита Путина в 2025 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В руководстве Индии ожидают, что президент России Владимир Путин посетит ежегодный российско-индийский саммит в Дели в 2025 году, однако дата визита пока неизвестна, сообщил представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

"Что касается визита Путина, да. В этом году, согласно традиции, мы должны провести ежегодный саммит в Индии", - сказал Джайсвал на брифинге. По его словам, дату проведения саммита и, соответственно, визита Путина индийские и российские власти "обсуждают по дипломатическим каналам".