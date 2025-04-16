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РСПП просит не фиксировать перечень товаров, для которых введут биржевой норматив

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вторая попытка регуляторов ввести 25%-й норматив обязательной продажи на биржевых торгах широкого круга товаров вновь натолкнулась на критику со стороны бизнес-сообщества.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к вице-премьеру Дмитрию Григоренко с просьбой существенно изменить подготовленный депутатами законопроект, отказавшись как от фиксации в нем обязательной доли продажи на бирже, так и перечня товаров, на которые это требование будет распространяться.

Свои комментарии к законопроекту и письмо в адрес руководителя аппарата правительства от 7 апреля бизнес-объединение опубликовало на своем сайте.

Законопроект о внесении изменений в закон "Об организованных торгах" предусматривает право правительства устанавливать для компаний нормативы реализации товаров на бирже. Норматив не может превышать 25% от объема производства товара в месяц или от среднего объема его продаж в месяц за последние три года с учетом аффилированных лиц и посредников. В проекте прописывается перечень товаров: рыба и морепродукты, зерновые, масличные, сахарная свекла, подсолнечное масло, белый сахар, кормовые продукты, строительные и минеральные материалы, уголь, нефтехимия и базовая химия, удобрения, полимеры и пластики, лесоматериалы, необработанная древесина различных пород, драгоценные металлы и камни, металлы и металлопродукция - слябы, арматура, стальной лом, чугун, никель, алюминий, кобальт, свинец.

Аналогичный законопроект два года назад разработал Минфин в рамках формирования национальной системы ценовых индикаторов. После длительного обсуждения из документа было решено исключить перечень товаров, переведя их на уровень подзаконных актов. Позднее законопроект вовсе был снят с рассмотрения. Сейчас Министерство финансов поддерживает депутатскую версию законопроекта об установлении норматива биржевых торгов, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

По мнению РСПП, новый законопроект также мало реализуем в текущей редакции и "может негативно отразиться на функционировании товарных рынков и на экономической эффективности компаний". Само требование обязательной продажи на бирже части товара ставит продавца в невыгодное положение и позволяет покупателю диктовать условия. "Возможно, стоит рассмотреть использование в законопроекте формулировки "норматив предложения к продаже на организованных торгах" вместо "норматив реализации товаров на организованных торгах", как это сейчас указано", - предлагает РСПП.

Кроме того, по мнению бизнеса, законопроект существенно ограничивает гибкость договорной политики из-за невозможности изменения параметров уже заключенных сделок (объемы, получатели грузов, пункты доставки), затрудняет возможность комплексных поставок с учетом широкой номенклатуры товаров, а также не учитывает работу в условиях обязательной 100%-й предоплаты, дополнительные затраты на хранение товара и необходимость минимизации логистических рисков. "Все перечисленное выше приведет к удорожанию продукции для потребителя, к возможному сокращению спроса и вместе с тем не позволит создать репрезентативные индикаторы и достигнуть заявленных целей законопроекта", - убеждены в союзе.

Большой блок возражений, как и в случае с первым законопроектом авторства Минфина, связан с перечнем товаров для обязательной биржевой продажи. Так в цветной металлургии выполнению норматива будет препятствовать высокая экспортная ориентированность подотраслей. "Относительно поименованных в законопроекте никеля, алюминия, меди, кобальта, золота, серебра, платины, палладия необходимо отметить, что производство цветных и драгоценных металлов в России многократно превышает их потребление. Так, доля внутреннего рынка в общих продажах никеля составляет около 15-20%, алюминия - 20-25%, а значит более 75% этих цветных металлов экспортируется. При этом потребности внутреннего рынка полностью закрыты прямыми (без участия металлотрейдеров) контрактами с потребителями", - пишут в РСПП.

Для черной металлургии, как отмечают в союзе, торговля многими видами стальной продукции с разными размерами, техническими и химическими характеристиками на бирже невозможна, так как ориентирована на нужды конкретного заказчика и подвержена сезонности. Есть замечания к реализуемости биржевого норматива в отношении сырого бензола и цемента.

"Закрепление в законе подобного перечня не имеет практического смысла, так же как норма о необоснованном увеличении предельного значения норматива в 25%", - считают в РСПП.

В России уже действует обязательный норматив продаж на бирже для нефтепродуктов и некоторых товаров из нефти и газа. Он распространяется на компании, занимающие доминирующее положение на оптовом рынке, и установлен совместным приказом ФАС и Минэнерго. Так, например, норматив продаж для дизельного топлива составляет не менее 16% от объема производства, из них не более 1% может продаваться по фьючерсным контрактам, заключенным на бирже. Топливо для реактивных двигателей - не менее 11%. Мазут - не менее 4%. Сжиженный углеводородный газ (СУГ) для бытовых нужд и автотранспорта (пропан, бутан, пропан-бутан и т. д.) - не менее 7,5%, из которых не более 1% - по фьючерсным контрактам на бирже.

Минфин Минэнерго РСПП ФАС Дмитрий Григоренко
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