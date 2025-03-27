Дмитриев заявил об интересе компаний из США к инвестициям в российскую Арктику

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Компании из США проявляют интерес к инвестициям в российскую Арктику, в том числе в СПГ-проекты, контроль в случае таких инвестиций должен оставаться у РФ, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Очень важно, что действительно мы видим, что Арктика является таким местом совместного развития для большого количества стран. Безусловно, здесь имеет смысл объединять усилия, в том числе, по климатической повестке, по инвестиционной повестке, по энергетической повестке. И мы действительно видим возможность сотрудничества, в том числе и с Соединенными Штатами, по ряду проектов в Арктике. Мы видим от Соединенных Штатов интерес к ряду российских технологий, в том числе в сфере сжиженного природного газа. Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь, безусловно, очень важно, что любые инвестиции должны осуществляться при полном контроле Российской Федерации", - сказал Дмитриев журналистам в кулуарах Международного Арктического форума.

Глава РФПИ напомнил, что ресурсная база Арктики включает 13% неразведанных запасов нефти и 30% неразведанных запасов газа в мире.

"Безусловно, Россия будет играть ключевую роль в разработке этих ресурсов, но также на миноритарные доли возможно привлечение и международных партнеров, в том числе партнеров из Соединенных Штатов", - сказал Дмитриев.