РФПИ до конца года создаст Арктический инвестиционный фонд

Планируется привлечь как российских, так и зарубежных партнеров

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - РФПИ в 2025 году планирует создать инвестиционный фонд для вложений в арктические проекты, рассчитывая привлечь как российских, так и зарубежных партнеров.

"Мы объявляем о создании до конца этого года Арктического инвестиционного фонда. Это будет фонд, в котором в основном якорным инвестором будет РФПИ, но мы также привлечем сюда и другие институты развития, возможно, российские банки, пенсионные фонды", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев журналистам в кулуарах Международного арктического форума в Мурманске.

"Будет много российских соинвесторов. Но также мы видим, что выступят как инвесторы фонда и наши арабские соинвесторы, и даже, возможно, соинвесторы из стран не только Глобального Юга, но и стран Запада. Но опять-таки все под контролем России, защищая, безусловно, нашу ресурсную базу", - заявил глава РФПИ, также занимающий пост спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.