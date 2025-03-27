РФПИ будет инвестировать в проекты в Арктике по добыче редкоземельных металлов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций намерен поучаствовать в реализации проектов по добыче редкоземельных металлов в Арктическом регионе вместе со своими партнерами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы (в рамках Арктического форума - ИФ) объявляем о том, что мы будем инвестировать, в том числе в редкоземельные проекты в Арктическом регионе, в том числе - в Мурманской области. Мы сейчас анализируем несколько ключевых проектов по редкоземельным металлам в Мурманской области. Здесь важно, что Россия является одним из лидеров по РЗМ в мире, мы находимся на четвертом месте по запасам, безусловно, это крайне интересная область для развития. В том числе РФПИ будет инвестировать, и с различными партнерами мы будем развивать эту индустрию редкоземельных металлов", - сказал Дмитриев журналистам в Мурманске на полях Международного Арктического форума.

"Мы видим, что РЗМ - это очень перспективная область, и это область довольно сложная, потому что нужны большие инвестиции, нужны новые технологии. Это сфера довольно сложная для развития. Но, тем не менее, мы с нашими партнерами готовы инвестировать, готовы развивать", - отметил он.

По словам Дмитриева, сейчас РФПИ изучает три проекта по редкоземельным металлам в Мурманской области.