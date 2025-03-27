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Кассация оставила в силе решение о выплате VW в пользу "ГАЗа" 16,9 млрд руб

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Volkswagen (VW) на решение судов первой и апелляционной инстанций о взыскании с германского концерна в пользу "Горьковского автозавода" ("ГАЗ") 16,9 млрд рублей.

Информация о принятом судебном акте размещена в судебной картотеке. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

Арбитражный суд Нижегородской области в июле 2024 года взыскал с VW в пользу "ГАЗа" 16,9 млрд рублей убытка и 40 тысяч евро долга, частично удовлетворив иск российского автозавода. В декабре это решение подтвердил суд апелляционной инстанции.

"ГАЗ" весной 2023 года подал иск к VW на 28,4 млрд рублей. В том числе речь шла о взыскании реального ущерба - 2,5 млрд рублей инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей, а также о взыскании 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

"ГАЗ" и VW в августе 2022 года расторгли соглашение о контрактной сборке, немецкий концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. Весной 2023 года ООО "Автозавод "ГАЗ" (ныне - ООО "Автозавод "НАЗ") инициировало ряд судебных разбирательств с бывшим партнером.

До марта 2022 года на площадке "Горьковского автозавода" собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тысяч автомобилей в год). В мае 2023 года германский концерн продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс".

VW Volkswagen ГАЗ Грабцево Калуга
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