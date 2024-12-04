Суд подтвердил взыскание с Volkswagen в пользу "ГАЗа" 16,9 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Первый апелляционный арбитражный суд оставил без удовлетворения жалобу Volkswagen на решение Арбитражного суда Нижегородской области о взыскании в пользу "Горьковского автозавода" ("ГАЗ") 16,9 млрд рублей.

Информация о судебном акте размещена в судебной картотеке. Резолютивная часть решения пока не опубликована.

VW в конце сентября обжаловал решение Арбитражного суда Нижегородской области, вынесенного в пользу "ГАЗа".

Суд первой инстанции 23 июля (дата публикации полного текста решения) взыскал с VW в пользу "ГАЗа" 16,9 млрд рублей убытка и 40 тысяч евро долга, частично удовлетворив иск российского автозавода.

"ГАЗ" весной 2023 года подал иск к VW на 28,4 млрд рублей. В том числе речь шла о взыскании реального ущерба - 2,5 млрд рублей инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей, а также о взыскании 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

К судебному спору привели разногласия сторон в оценке категории рамочного договора между ними о поставке двигателей производства VW. Заключенный в 2017 году и не расторгнутый до сих пор договор фактически не исполняется с 2022 года. В рамках соглашения "ГАЗ" подготовил производство автомобилей, которые должны были оснащаться двигателями VW, выпустил небольшое их количество и производил их доработку. По информации представителя "ГАЗа" в суде, автозавод в 2021 году планировал начать коммерческие продажи машин этой модификации, но VW не полностью выполнил заявку автозавода на двигатели, а с 2022 года поставки прекратились совсем.

VW, ссылаясь на швейцарское право, настаивал, что заключенный договор не обязывает концерн поставлять двигатели без подтвержденных обеими сторонами заявок. "ГАЗ", также ссылаясь на заключение эксперта по швейцарскому праву, уверял, что нормами этого права все же предусмотрена обязанность поставщика исполнять односторонние заявки покупателя в рамках рамочного договора.

Кроме того, VW не признавал право "ГАЗа" взыскивать ущерб от инвестирования в производство в рамках сотрудничества, обращая внимание суда на то, что обязательство подготовить сборочное производство было изначально предусмотрено договором.

"ГАЗ" и VW в августе 2022 года расторгли соглашение о контрактной сборке, немецкий концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На "ГАЗе" заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Весной 2023 года ООО "Автозавод "ГАЗ" (ныне - ООО "Автозавод "НАЗ") инициировал ряд судебных разбирательств с бывшим партнером. В частности, российский автопроизводитель подал к VW иск о признании расторжения соглашения незаконным и взыскании 15,6 млрд рублей ущерба от прекращения сотрудничества. Второй иск, поданный "ГАЗом" к VW, содержал требования уже на 28,4 млрд рублей.

В споре о законности формального прекращения контрактной сборки стороны пришли к мировому соглашению. Требование взыскать убыток в 15,6 млрд рублей было выделено в отдельное производство, но после мирового соглашения "ГАЗ" от этого иска отказался. Оба дела слушались в закрытом режиме.

"ГАЗ" в ходе этих судебных разбирательств просил суд в рамках обеспечительных мер арестовать имущество VW в России - завод в Калужской области, а также оборудование, доли в российских дочерних и подконтрольных обществах. Ненадолго российскому автопроизводителю удалось этого добиться, но уже вскоре ограничения были сняты.

Судебные претензии "ГАЗа" вызвали у VW удивление. В российском представительстве VW в связи с этим заявляли, что соглашение о контрактной сборке расторгалось сторонами в 2022 году по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров", на обоюдно выгодных условиях.

До марта 2022 года на площадке "Горьковского автозавода" собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год). В мае 2023 года германский концерн продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.