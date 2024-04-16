"ГАЗ" заявил о документальной подтвержденности своего иска к VW на 28,4 млрд руб.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Горьковский автозавод ("ГАЗ") полностью документально подтвердил свои требования в рамках иска к немецкому автоконцерну Volkswagen (VW) об упущенной выгоде и ущербе на 28,4 млрд рублей, сообщил представитель "ГАЗа" на заседании суда во вторник.

"Наша позиция раскрыта полностью", - сказал он, добавив, что истец представил суду все первичные документы, подтверждающие его расчеты о понесенных убытках и упущенной выгоде.

Истец в рамках заседания, в частности, представил суду и ответчику документы, подтверждающие упущенную выгоду дистрибьютера "ГАЗа" – АО "ГК "СТТ", которую в итоге компенсировал "ГАЗ".

Еще ряд документов, подтверждающих, по оценке "ГАЗа", его реальный ущерб, был передан VW в конце минувшей недели. В связи с этим представитель ответчика ходатайствовал об отложении дела, так как не имел достаточно времени для ознакомления с ними.

Суд отложил рассмотрение дела до 13 июня и привлек к участию в деле в качестве третьего лица ООО "АГР" (ранее – ООО "Фольксваген Груп Рус").

Разногласия "ГАЗа" и VW в рамках спора касаются категории рамочного договора между ними о поставке двигателей. VW, ссылаясь на швейцарское право, считает, что заключенный договор не обязывает концерн поставлять двигатели без подтвержденных обеими сторонами заявок. "ГАЗ", также ссылаясь на заключение эксперта по швейцарскому праву, настаивает, что нормами этого права все же предусмотрена обязанность поставщика исполнять односторонние заявки покупателя в рамках рамочного договора. "Это ровно тот случай, наш случай, о чем подробно у нас указано в иске", - говорил представитель "ГАЗа" в суде.

Кроме того, VW не признает право "ГАЗа" взыскивать ущерб от инвестирования в производство в рамках сотрудничества, обращая внимание суда на то, что обязательство подготовить сборочное производство было изначально предусмотрено договором. Представитель "ГАЗа" считает, что условие договора, лишающее "ГАЗ" права требовать возмещение упущенной выгоды является ничтожным, поскольку лишает его права взыскания убытков при "умышленном нарушении договора со стороны контрагента".

Договор о поставке двигателей не расторгнут.

Как сообщалось, "ГАЗ" и VW в августе 2022 года расторгли соглашение о контрактной сборке, немецкий концерн выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На "ГАЗе" заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Весной 2023 года "ГАЗ" инициировал ряд судебных разбирательств с бывшим партнером. В частности, российский автопроизводитель подал к VW иск о признании расторжения соглашения незаконным и взыскании 15,6 млрд рублей ущерба от прекращения сотрудничества. Второй иск, поданный "ГАЗом" к VW, содержит требования уже на 28,4 млрд рублей - значительная часть из них заявлена как требования компенсации упущенной выгоды из-за того, что VW прекратил поставки двигателей и запчастей для их послепродажного обслуживания. VW не признал претензии "ГАЗа" об упущенной выгоде и ущербе, считая, что договор между сторонами не влечет обязательства поставки двигателей.

В споре о законности формального прекращения контрактной сборки стороны пришли к мировому соглашению. Требование взыскать убыток в 15,6 млрд рублей было выделено в отдельное производство, но после мирового соглашения "ГАЗ" от этого иска отказался. Оба дела слушались в закрытом режиме.

"ГАЗ" в ходе этих судебных разбирательств просил суд в рамках обеспечительных мер арестовать имущество VW в России – завод в Калужской области, а также оборудование, доли в российских дочерних и подконтрольных обществах. Ненадолго российскому автопроизводителю удалось этого добиться, но уже вскоре ограничения были сняты.

Судебные претензии "ГАЗа" вызвали у VW удивление. В российском представительстве VW в связи с этим заявляли, что соглашение о контрактной сборке расторгалось сторонами в 2022 году по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров", на обоюдно выгодных условиях.

До марта 2022 года на площадке "Горьковского автозавода" собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Volkswagen владел заводом, расположенным в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге (производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год). В мае 2023 года германский концерн продал российские активы за 125 млн евро российской компании "Арт-Финанс", которую возглавляет бывший президент дилерского холдинга "Авилон" Андрей Павлович.