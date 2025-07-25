СКР попросил Египет допустить российских следователей к расследованию крушения Sindbad

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - СКР обратился к властям Египта с просьбой допустить российских следователей к следственным действиям по делу о крушении батискафа Sindbad с россиянами на борту, сообщил "Интерфаксу" и.о. руководителя Западного межрегионального управления на транспорте (ЗМСУТ) СК Виктор Козлов.

"В настоящее время с египетскими компетентными органами прорабатывается вопрос о прибытии наших сотрудников для участия в проведении следственных действий. Мы уже обратились к египетской стороне - ожидаем ответ", - сказал он.

По его словам, российских следователей интересует технический вопрос случившегося.

Козлов также сообщил, что со всеми вернувшимися пострадавшими россиянами выполняются необходимые следственные действия, в том числе проводятся экспертизы.

Батискаф Sindbad затонул утром 27 марта в километре от побережья Хургады во время посадки пассажиров. На его борту находились 45 российских туристов и пять членов экипажа - египтяне. Когда часть пассажиров уже находились внутри, в салон начала заливаться вода. В результате погибли семь россиян, в том числе трое детей.