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Карасин заявил, что США спокойно отнеслись к позиции РФ на встрече в Эр-Рияде

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В ходе встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии обсуждался доступ России к портам для экспорта сельхозпродукции и подключение Россельхозбанка к SWIFT, США отнеслись к этой позиции спокойно, заявил член переговорной делегации РФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Главная задача, которая ставилась перед этой встречей, - это безопасность судоходства в Черном море, это восстановление возможности для нашего флота использовать порты для сельскохозяйственного экспорта, восстановления системы SWIFT для нашего Россельхозбанка. Вот этот комплекс вопросов прозвучал, американцы к этому спокойно отнеслись", - сказал Карасин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Касаясь первых итогов прошедших в Эр-Рияде переговоров с делегацией США, российский сенатор отметил: "Беседа была довольно конструктивной, спокойной, не очень результативной, но это было бы наивно ждать каких-то прорывных результатов на первой же встрече".

"Поэтому полагаю, что подобного рода встречи продолжатся и будут поставлены какие-то новые задачи перед нашей группой руководством нашей страны, но работать с нынешней командой США в принципе можно, слушают, воспринимают, противопоставляют какие-то свои позиции, но это обычное дело, обычная работа", - добавил Карасин.

Он также заявил, что вопрос контроля за безопасным судоходством в рамках так называемой Черноморской инициативытна прошедших в Эр-Рияде российско-американских консультациях обсуждался, но не был решен.

"Эта тема обсуждалась. Вопрос в деталях не решен, но эта тема как бы на контроле, эта тема присутствует, ее никто не убирал, и она будет обсуждаться дальше", - заявил сенатор.

Так он ответил на вопрос, обсуждался ли в ходе российско-американских консультаций в Эр-Рияде вопрос, касающийся механизма контроля и проверки судов в Черном море.

"Контроль за реализацией принятых решений - это главное условие продвижения вперед. Если мы будем что-то согласовывать, что-то подписывать, что-то заявлять публично, но не делать - мы вводим в заблуждение себя и всю мировую общественность. Мы этого делать не будем, не хотим, и, по-моему, американцы будут тоже избегать напрямую вот эти правила нарушать", - сказал Карасин.

В Эр-Рияде 24 марта прошла российско-американская встреча, посвященная вопросам возобновления Черноморской зерновой инициативы, в составе российской делегации был Карасин и советник директора ФСБ России Сергей Беседа.

Григорий Карасин Россельхозбанк США Эр-Рияд SWIFT
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