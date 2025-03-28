Карасин заявил о заинтересованности нынешних властей США в диалоге с РФ

Это надо максимально конструктивно использовать, считает российский сенатор

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Нынешнее руководство США заинтересовано в диалоге с Россией и это надо максимально использовать, заявил член российской делегации на переговорах с американцами в Саудовской Аравии, глава комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин.

"Мне кажется, что нынешнее руководство США заинтересовано в диалоге с нами, в поиске каких-то совместных подходов и решений, и этот этап надо максимально конструктивно использовать, что мы и делаем", - сказал Карасин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) в пятницу.

На вопрос, что следует делать, если Вашингтон отстранится от урегулирования украинского конфликта, российский сенатор ответил: "Руки, конечно, они могут умывать, но они все равно остаются частью международного сообщества, так или иначе они будут участвовать во всех этих мероприятиях, будучи крупной державой".

"Все-таки рассчитывать всегда надо на важность достижения позитивных результатов, не думать о том, что будет, если мы их не достигнем, тоже, видимо, надо рассуждать как-то более скромно, тихо и добиваться поставленных целей в сфере безопасности", - добавил Карасин.

По его словам, для России в данном случае речь идет не просто о безопасности, а о стратегической безопасности.

"Вопросы эти мы будем ставить прямо и рассчитываем на то, что будем понимаемы в сегодняшнем Вашингтоне, сегодняшним руководством страны, ну, а там, смотришь, и Европа начнет потихоньку возвращаться к здравому смыслу, к какому-то реализму", - сказал сенатор.