Карасин считает правильным шагом идею международного контроля над Украиной

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по международным делам, участник российской делегации на консультациях с США в Эр-Рияде Григорий Карасин считает шагом в правильном направлении идею о международном контроле над Украиной для проведения там выборов.

"Мы же хотим, чтобы там все было стабильно, предсказуемо, чтобы люди радовались жизни, а не наборам новых ополченцев, военных, ловле на улицах молодых людей и так далее. Поэтому, по-моему, это мысль в абсолютно правильном направлении", - сказал он ведущему телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о "международном контроле Киева для того, чтобы провести там выборы".

"Быстро, наверное, имеется в виду в течение нескольких дней или недель, конечно, это не удастся, но как тенденция к совместному размышлению международного сообщества вполне подходит. Если творится нечто непредсказуемое, бесконтрольное в крупной стране, в стране, которая является нашим соседом, по большому счету, братом - почему не задуматься над этим?" - сказал Карасин.

Президент Владимир Путин ранее допустил возможность обсуждения идеи введения на Украине внешнего международного управления для проведения там демократических выборов.