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Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Штаба морских операций
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил возможность обсуждения идеи введения на Украине внешнего международного управления для проведения там демократических выборов.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

С этим правительством, по словам Путина, можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

"Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. (...) Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется", - сказал Путин.

Он отметил, что существует международная практика, когда "в рамках миротворческой деятельности ООН уже несколько раз было то, что называется внешним управлением, временной администрацией".

В качестве примера Путин назвал Восточный Тимор, Папуа-Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии.

Владимир Путин ООН РФ Украина
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