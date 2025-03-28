Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Штаба морских операций Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил возможность обсуждения идеи введения на Украине внешнего международного управления для проведения там демократических выборов.

"В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность ведения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующее доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - сказал Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск".

С этим правительством, по словам Путина, можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".

"Но это только один из вариантов. Я не говорю, что других не существует. (...) Но это один из вариантов, и такая практика в работе ООН имеется", - сказал Путин.

Он отметил, что существует международная практика, когда "в рамках миротворческой деятельности ООН уже несколько раз было то, что называется внешним управлением, временной администрацией".

В качестве примера Путин назвал Восточный Тимор, Папуа-Новую Гвинею и отдельные части бывшей Югославии.