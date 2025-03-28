Путин и Трамп не обсуждали по телефону тему внешнего международного управления на Украине

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Тема введения международного внешнего управления на Украине не обсуждалась в ходе телефонных разговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В ходе телефонных разговоров, о которых мы вам сообщали, эта тема не затрагивалась", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу.

У представителя Кремля поинтересовались, не обсуждалась ли идея о введении внешнего управления на Украине на российско-американских встречах в Эр-Рияде. "Обсуждений этой темы никаких не было, это именно точка зрения президента Российской Федерации, которая основана на неопровержимых фактах, связанных с реальным статусом-кво, который мы имеем сейчас на Украине", - ответил Песков.

У пресс-секретаря уточнили, как в Кремле представляют этот механизм внешнего управления и кто его должен инициировать.

"Говоря о внешнем управлении, президент упоминал ООН. Президент подчеркнул, что это одна из идей, но та, которую, возможно, следует иметь в виду. Что касается детализации, то никаких деталей, как вы знаете, вчера президент не приводил", - сказал представитель Кремля.

"Наверно, говорить об этом пока преждевременно", - отметил он.

Отвечая на вопрос, что готова сделать Россия, чтобы способствовать установлению внешнего управления на Украине, пресс-секретарь президента заявил: "Россия может констатировать отсутствие контроля руководства страны за вооруженными силами".

По его словам, в настоящее время "действительно наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ". "Объективно совершенно ВСУ, все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны, продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергоинфраструктуры РФ. Соответственно, если Украина присоединилась к мораторию и дала соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются", - сказал Песков.

При этом, как вчера подчеркнул Путин, напомнил его пресс-секретарь, националистические подразделения типа "Азов" (признан в РФ террористической организацией - ИФ) набирают силу, они демонстрируют "все большее влияние, тенденцию к расширению этих сил": бригада "Азов" сейчас трансформируется в дивизию.

"Поэтому процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля", - сказал Песков.

Ранее Путин во время общения с моряками-подводниками атомного подводного крейсера "Архангельск" допустил возможность обсуждения идеи введения на Украине внешнего международного управления для проведения там демократических выборов.

"В принципе можно было бы под эгидой ООН с США, европейскими странами, нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре", - сказал Путин.

С этим правительством, по словам Путина, можно будет подписывать "легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными".