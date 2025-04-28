Поиск

В графике Путина пока нет нового телефонного разговора с Трампом

Такую беседу можно быстро согласовать, отметили в Кремле

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет его в графике, - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса". - При необходимости он может быть очень оперативно согласован".

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта продолжался около двух часов.

Дмитрий Песков США Дональд Трамп Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акцию "Бессмертный полк" впервые проведут на матчах РПЛ и Кубка России

Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма

Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма

В Кремле подтвердили готовность РФ при необходимости оказать КНДР военную поддержку

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Сеул осудил отправку северокорейских военных в Россию

Аэропорт "Пулково" возобновил работу после перерыва

Аэропорт "Пулково" возобновил работу после перерыва

Во Владимирской области госпитализированы 16 пострадавших в ДТП с автобусом

Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области

Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области

Аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы

Что произошло за день: воскресенье, 27 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6275 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне109 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });