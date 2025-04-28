В графике Путина пока нет нового телефонного разговора с Трампом

Такую беседу можно быстро согласовать, отметили в Кремле

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока нет его в графике, - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса". - При необходимости он может быть очень оперативно согласован".

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта продолжался около двух часов.