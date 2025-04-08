Жительница ЛНР погибла в результате удара беспилотника

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ударный беспилотник вооруженных сил Украины атаковал гражданский автомобиль в Троицком муниципальном округе Луганской народной республики, в результате погибла 60-летняя женщина, сообщили в региональном правительстве.

Уточняется, что дрон атаковал гражданский автомобиль "Нива", двигавшийся по дороге в районе села Демино-Александровка.

"Женщина получила смертельные ранения, ее муж, который был за рулем, не пострадал", - добавили в правительстве ЛНР.