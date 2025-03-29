МВД завершило расследование дела в отношении Платона о выводе из РФ свыше 48 млрд руб.

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Расследование в рамках уголовного дела в отношении предпринимателя и бывшего молдавского политика Вячеслава Платона о выводе из России более 48 млрд рублей завершено, дело рассматривает суд.

Как сообщил в субботу Следственный департамент МВД, "следователем Следственного департамента МВД России завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении одного из организаторов международного преступного сообщества Вячеслава Платона".

Сейчас в Преображенском районном суде Москвы рассматривается уголовное дело в отношении Платона о выводе из РФ более 48 млрд рублей, говорится в сообщении.

Ведомство напоминает, что в 2023 году фигурант был заочно признан виновным в создании и руководстве международным преступным сообществом, а также выводе из РФ более 126 млрд рублей посредством незаконных валютных операций через ряд российских банков и принадлежащий Платону "Молдиндконбанк". Подсудимому было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы.