Кремль заявил об отсутствии конкретики в диалоге РФ-США по Украине

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Конкретики в американо-российском диалоге по украинскому урегулированию пока нет, но это растянутый во времени процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Эта работа ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет. Это все-таки процесс, растянутый во времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции", - сказал он журналистам.

"Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь, по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации", - также заявил представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал сообщения СМИ, цитирующих президента США Дональда Трампа о том, что тот был взбешен высказываниями президента РФ Владимира Путина об украинском лидере Владимире Зеленском.

При этом представитель Кремля, комментируя указанные публикации заметил: "Часть упомянутых вами высказываний была дана в пересказе. Это не были закавыченные цитаты".