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Посол России в Молдавии считает высылку российских дипломатов контрпродуктивной

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU -Посол России в Молдавии Олег Озеров опроверг утверждения молдавских спецслужб о том, что российские дипломаты вывезли в Приднестровье осужденного за коррупцию молдавского депутата Александра Нестеровского и назвал контрпродуктивной высылку трех российских дипломатов.

"Нам был заявлен протест и объявлено о высылке трех российских дипломатов, в том числе высылка сопредседателя Объединенной контрольной комиссии. Это контпродуктивно, так как это влияет на процесс приднестровского урегулирования. Мы считаем обвинения в наш адрес несостоятельными и голословными. Это первое. И второе - никаких официальных запросов до сегодняшнего дня к нам не поступало. Никаких вопросов нам никто не задавал", - сказал он журналистам на выходе из МИД Молдавии.

Отвечая на вопрос о том, был ли депутат парламента Молдавии Нестеровский в посольстве вечером 18 марта, дипломат сказал, что с Нестеровским не знаком, а о нем узнал только из прессы.

"Если возникают вопросы, у нас есть правовая база. Существует межгосударственный механизм. К нам следовало обращаться официально, послать ноту, мы бы ответили. Но к нам никто не обращался, - сказал он. - Зачем нужно делать подобные заявления провокационного характера? Мы призываем власти Молдавии вернуться к прагматичному диалогу, чтобы вернуться в рамки межгосударственно-правовых отношений".

31 марта директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца на брифинге сообщил, что осужденный за коррупцию молдавский депутат Александр Нестеровский был вывезен в Приднестровье при содействии дипломатов посольства России в Кишиневе. Он представил на брифинге видеоматериал, который подтверждает рассказ о том, как Нестеровский скрылся на территории посольства, а 19 марта был доставлен в Тирасполь на посольском автомобиле.

Позже в тот же день Озеров был вызван в МИД Молдавии. Ему была вручена нота об объявлении персонами нон грата трех российских дипломатов.

"МИД вручил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России persona non grata. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Упомянутые дипломаты обязаны покинуть страну", - говорится заявил молдавский МИД.

Кишинев МИД Приднестровье СИБ Олег Озеров Молдавия Александр Нестеровский
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