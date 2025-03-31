МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех российских дипломатов

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Молдавии объявило персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ, которых оно обвинило в действиях, противоречащих статусу дипломата.

Ноту по этому поводу вручили в понедельник послу России в Молдавии Олегу Озерову, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе молдавского внешнеполитического ведомства.

"МИД вручил российскому дипломату ноту, в которой объявил трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Решение молдавских властей основано на явных доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Упомянутые дипломаты обязаны покинуть страну", - заявили в пресс-службе.

В понедельник утром директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца представил информацию о том, что осужденный за коррупцию молдавский депутат Александр Нестеровский был вывезен в Приднестровье при содействии дипломатов посольства России в Кишиневе. Он представил на брифинге видеоматериал, который подтверждает рассказ о том, как Нестеровский скрылся на территории посольства, а 19 марта был доставлен в Тирасполь на посольском автомобиле.

Днем 19 марта Нестеровский был приговорен к 12 годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. леев (около $28 тыс.). Его обвинили в коррупции, подготовке и принятии финансирования политической партии от организованной преступной группы. В мае 2023 года Нестеровский вышел из Партии социалистов и примкнул к партии "Возрождение", которая контролируется олигархом Иланом Шором, скрывающимся в Москве.

В день вынесения приговора стало известно, что Нестеровскому предоставлено гражданство РФ.

Начальник Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну сообщил журналистам, что депутат объявлен в международный розыс