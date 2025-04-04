Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Посольство Республики Молдова в Москве Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии в качестве ответной меры на аналогичные действия Кишинева, сообщил МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, 4 апреля в МИД России был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, которому "заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить "persona non grata" трех сотрудников посольства России в Кишиневе за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

"Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет "persona non grata" трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну", - говорится в документе.

МИД России подчеркивает, что "посольство Российской Федерации в Республике Молдова действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Республики Молдова не имеют под собой никаких оснований".