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Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии

Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии
Посольство Республики Молдова в Москве
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Россия высылает трех сотрудников посольства Молдавии в качестве ответной меры на аналогичные действия Кишинева, сообщил МИД РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, 4 апреля в МИД России был вызван посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий, которому "заявлен решительный протест в связи решением молдавских властей от 31 марта объявить "persona non grata" трех сотрудников посольства России в Кишиневе за якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

"Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет "persona non grata" трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им надлежит покинуть нашу страну", - говорится в документе.

МИД России подчеркивает, что "посольство Российской Федерации в Республике Молдова действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и любые попытки обвинить российскую дипмиссию во вмешательстве во внутренние дела Республики Молдова не имеют под собой никаких оснований".

Хроника 15 апреля 2021 года – 04 апреля 2025 годаДипломатическое противостояние
МИД РФ Молдавия
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