Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Таганроге

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Два человека получили легкие ранения в результате атаки украинских дронов Таганроге Ростовской области, в одном жилом доме произошел пожар, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"Из-за атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в 9-этажном доме и возле 7-этажного дома", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

По его словам, пожары оперативно потушили.

Слюсарь добавил, что после атаки БПЛА два человека обратились к медикам с легкими ранениями.

Ранее сообщалось о двух поврежденных в результате атаки многоквартирных домах, эвакуированы 85 человек. В Таганроге введен режим ЧС.