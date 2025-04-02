Обломки БПЛА упали на многоэтажку в центре Курска

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников на Курск поврежден многоквартирный дом в центре города, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

"Обломки сбитого дрона, а также его двигатель, упали на крышу многоэтажки. (...) Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, однако было принято решение об отселении 60 жителей подъезда на время работы пиротехников", - написал Хинштейн в среду в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о двух многоквартирных домах, поврежденных после атаки дронов ВСУ в Таганроге. Пострадали два человека, в городе объявлен режим ЧС.