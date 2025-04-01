Режим ЧС введен в Таганроге из-за атаки дронов ВСУ

85 человек эвакуировано из поврежденного многоквартирного дома

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации введен в Таганроге, где во вторник вечером украинские беспилотники атаковали многоквартирные дома, 85 жильцов эвакуированы, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

"С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС. Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. На данный момент из многоэтажного дома эвакуировано 85 жителей", - написал он во вторник в своем телеграм-канале.

Врио главы региона добавил, что несущие конструкции дома не пострадали, он не отключен от коммуникаций.

Жильцы смогут вернуться в свои квартиры после обследования саперами, пообещал Слюсарь.

Ранее врио ростовского губернатора сообщил о двух поврежденных в результате атаки БПЛА многоквартирных домах на улице Лицы Чайкиной.