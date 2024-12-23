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ЦБ не увидел улучшения ситуации с ликвидностью в банковском секторе в ноябре

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в ноябре структурно не улучшилась, отдельным кредитным организациям по-прежнему трудно соблюдать норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ). Об этом говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора.

Эти банки сильно зависят от инструментов рефинансирования Банка России и безотзывных кредитных линий (БКЛ), которые обеспечивают им соблюдение НКЛ на уровне 100%, отмечает регулятор.

Объем рублевых ликвидных активов в ноябре незначительно увеличился – на 0,1 трлн рублей (+0,4%) до 22,1 трлн рублей. Они покрывают около 20% средств клиентов.

ЦБ РФ Банк России
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