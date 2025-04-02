Путин назначил главу Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Руководителем ведомства стал замгенпрокурора РФ по ЮФО Андрей Кикоть

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Кикотя первым заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, освободив его от занимаемой должности.

Указ от 2 апреля опубликован на портале правовой информации.

Ранее президент подписал указ о создании на базе Главного управления по вопросам миграции МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.

До последнего времени Кикоть был заместителем генпрокурора РФ по Южному федеральному округу. На эту должность он был назначен в 2017 году.