Путин назначил главу Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Руководителем ведомства стал замгенпрокурора РФ по ЮФО Андрей Кикоть
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Кикотя первым заместителем министра внутренних дел РФ - начальником Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, освободив его от занимаемой должности.
Указ от 2 апреля опубликован на портале правовой информации.
Ранее президент подписал указ о создании на базе Главного управления по вопросам миграции МВД Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.
До последнего времени Кикоть был заместителем генпрокурора РФ по Южному федеральному округу. На эту должность он был назначен в 2017 году.