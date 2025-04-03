Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Аналогичная динамика по запретам въезда иностранцев в Россию

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил об увеличении в 1,5 раза за прошлый год количества выдворенных из страны мигрантов и вынесенных решений о запрете въезда в Россию.

"В прошлом году количество мигрантов, удаленных из страны, увеличилось в полтора раза. Аналогичная динамика по вынесенным решениям о запрете выезда", - сказал Колокольцев в четверг на оперативном совещании в связи с представлением своего нового первого заместителя - начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Андрея Кикотя.

По словам министра, в 2024 году в четыре раза возросло число признанных недействительными патентов у иностранных граждан.

"Показательна статистика за последние 10 лет. Массив уголовно-наказуемых деяний с их (мигрантов - ИФ) стороны сократился на 20%. Существенное уменьшение отмечается по ряду тяжких составов, включая убийства", - подчеркнул Колокольцев.

При этом глава МВД отметил, что "сфера миграции - очень тонкая, и одно резонансное преступление может нивелировать все усилия".

"Сегодняшние реалии требуют пересмотра подходов. Предстоит большая и напряженная работа по ключевым направлениям реализации миграционной политики", - сказал Колокольцев.

В минувшую среду президент РФ Владимир Путин подписал ряд документов, направленных на совершенствование управления в сфере миграции. В частности, был издан указ об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ. "Появляется в рамках МВД новая должность - первый заместитель министра внутренних дел, он же - начальник службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Начальником новой службы назначен Андрей Кикоть, который до последнего времени был заместителем генпрокурора РФ по Южному федеральному округу (с 2017 года).

По словам Пескова, созданная структура позволит "гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами".