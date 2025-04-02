В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

Ведомство будет создано на базе МВД России

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ об образовании Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан на базе МВД РФ.

Ведомство будет образовано на базе Главного управления по вопросам миграции МВД, говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, правительство в трехмесячный срок должно представить предложения по уточнению предельной штатной численности органов внутренних дел РФ и центрального аппарата МВД РФ, а также представить предложения по приведению актов президента в соответствие с подписанным указом.



