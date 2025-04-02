Поиск

СФ одобрил запрет навязывания дополнительных товаров и автоматического согласия на услуги

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который запрещает навязывание продаж дополнительных товаров и автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.

Поправки вносятся в ст. 16 закона о защите прав потребителей, которая определяет недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя.

Согласно действующему законодательству, продавец не имеет права выполнять платные дополнительные работы или услуги без согласия потребителя. Если такие услуги были оказаны без согласия, то потребитель может отказаться от оплаты и требовать возврата денег.

В новой версии статьи закона уточнятся, что получать согласие клиента нужно не только при оказании дополнительных платных работ или услуг, но и при продаже дополнительных товаров.

Прописывается прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. То есть продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Утоняется, что потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Вводится запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг. Требование потребителя о возврате денег за навязанные или приобретенные без его согласия дополнительные товары (работы, услуги) должно быть удовлетворено в течение трех дней с момента подачи такого требования.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по ИТ-ипотеке

Законопроект о судах над релокантами за призывы к терроризму принят в I чтении

Кремль подтвердил возможность визита Кирилла Дмитриева в США

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Памфилова уверена, что бумажное голосование останется еще надолго

Судебные приставы выдворили из РФ почти 90 тыс. нелегальных мигрантов в 2024 г.

Путин назначил главу Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев

В РФ создадут Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });