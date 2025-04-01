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Принят закон о запрете навязывания дополнительных товаров и автоматического согласия на услуги

Принят закон о запрете навязывания дополнительных товаров и автоматического согласия на услуги
Вид на Государственную думу РФ
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на навязывание продаж дополнительных товаров и запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг.

Документ (№787328-8) правительство внесло в парламент в декабре 2024 г.

Поправки вносятся в ст. 16 закона о защите прав потребителей, которая определяет недопустимые условия договора, ущемляющие права потребителя.

Согласно действующему законодательству, продавец не имеет права выполнять платные дополнительные работы или услуги без согласия потребителя. Если такие услуги были оказаны без согласия, то потребитель может отказаться от оплаты и требовать возврата денег.

В новой версии статьи закона уточнятся, что получать согласие клиента нужно не только при оказании дополнительных платных работ или услуг, но и при продаже дополнительных товаров.

Прописывается прямой запрет на навязывание потребителям дополнительных товаров или услуг за отдельную плату до заключения основного договора. Т.е. продавец не может заставить покупателя сначала купить что-то дополнительное, чтобы потом получить основные товары или услуги. Уточняется, что потребитель вправе отказаться от оплаты навязанных дополнительных товаров, а если они оплачены, то вправе потребовать от продавца возврата уплаченной суммы.

Вводится запрет на автоматическое получение согласия на покупку товаров и оказание услуг. Требование потребителя о возврате денег за навязанные или приобретенные без его согласия дополнительные товары (работы, услуги) должно быть удовлетворено в течение трех дней с момента подачи такого требования.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Госдума
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