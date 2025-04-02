Поиск

Минпромторг хочет к 2030 году довести долю поставляемого оборудования РФ для ТЭК до 90%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает к 2030 году нарастить долю поставляемого отечественного оборудования для топливно-энергетического комплекса до 90%, заявил замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, выступая на международном форуме "Энергопром" в Казани.

"В рамках технических проектов, за которые отвечает министерство промышленности и торговли, мы планируем разработать более 300 единиц оборудования, продуктов и компонентов в области для энергетики и нефтегаза в таких направлениях, как нефтепереработка, нефтегазохимия, сжиженный природный газ (СПГ), а также альтернативные источники энергии. Для этих целей в паспорте национального проекта до 2030 года предусмотрено порядка 140 млрд рублей бюджетного финансирования. "Подтяжка" проекта будет осуществляться как через известные, хорошо зарекомендовавшие себя механизмы, например, субсидирование затрат на научно-исследовательские и университетские работы, обратный инжиниринг, так и через новые инструменты. Например, субсидия на компенсацию покупателю разницы в цене отечественного и зарубежного оборудования", - сказал он.

"К 2030 году мы планируем увеличить долю поставляемого отечественного оборудования для рынка ТЭК до 90%. Один из федеральных проектов будет посвящен электроэнергетике. Мы планируем разработать свыше 50 видов оборудования электроэнергетики и электросетевого хозяйства. Рассчитываем, например, освоить производство нескольких типов газовых турбин большой, средней и малой мощности, востребованных на нашем рынке. Речь, в частности, идет про оморячивание отечественного газотурбинного агрегата мощностью 8 мегаватт в двухтопливном исполнении - для его применения на морских нефтегазовых месторождениях. Кроме того, есть варианты мобильной газотурбинной установки 25-мегаваттного класса для оперативного развертывания в момент возникновения энергодефицита, производство газовых турбин большой мощности на 300 мегаватт. Это новый для нас уровень, это те машины, которые придут на замену аналогичным иностранным аппаратам", - рассказал Иванов.

"Для обеспечения бесперебойной работы иностранных турбин мы фактически с нуля будем создавать новый для нас рынок сервиса. А между прочим появление новых рынков в нашей стране - это одна из задач, которую поставил президент России в рамках всей идеологии национальных проектов технологического лидерства", - добавил он.

Минпромторг Михаил Иванов ТЭК СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Абхазии откроют отделения Промсвязьбанка для пенсионеров

Мишустин анонсировал выделение еще 16 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Мишустин анонсировал выделение еще 16 млрд рублей потерявшим жилье курянам

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Банки смогут ждать не более полугода при разбирательствах по кредитам из-за мошенников

Внедрение цифрового рубля может быть перенесено на середину 2026 года

В марте ипотечный портфель российских банков рос на уровне февраля

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

Ледники Шпицбергена тают столь же быстро, как во времена мамонтов

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

СовФед одобрил запрет размещать рекламу на заблокированных сайтах

Минцифры РФ опровергло информацию о повышении ставок по ИТ-ипотеке

Законопроект о судах над релокантами за призывы к терроризму принят в I чтении

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6119 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });