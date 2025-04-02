Минпромторг хочет к 2030 году довести долю поставляемого оборудования РФ для ТЭК до 90%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг рассчитывает к 2030 году нарастить долю поставляемого отечественного оборудования для топливно-энергетического комплекса до 90%, заявил замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов, выступая на международном форуме "Энергопром" в Казани.

"В рамках технических проектов, за которые отвечает министерство промышленности и торговли, мы планируем разработать более 300 единиц оборудования, продуктов и компонентов в области для энергетики и нефтегаза в таких направлениях, как нефтепереработка, нефтегазохимия, сжиженный природный газ (СПГ), а также альтернативные источники энергии. Для этих целей в паспорте национального проекта до 2030 года предусмотрено порядка 140 млрд рублей бюджетного финансирования. "Подтяжка" проекта будет осуществляться как через известные, хорошо зарекомендовавшие себя механизмы, например, субсидирование затрат на научно-исследовательские и университетские работы, обратный инжиниринг, так и через новые инструменты. Например, субсидия на компенсацию покупателю разницы в цене отечественного и зарубежного оборудования", - сказал он.

"К 2030 году мы планируем увеличить долю поставляемого отечественного оборудования для рынка ТЭК до 90%. Один из федеральных проектов будет посвящен электроэнергетике. Мы планируем разработать свыше 50 видов оборудования электроэнергетики и электросетевого хозяйства. Рассчитываем, например, освоить производство нескольких типов газовых турбин большой, средней и малой мощности, востребованных на нашем рынке. Речь, в частности, идет про оморячивание отечественного газотурбинного агрегата мощностью 8 мегаватт в двухтопливном исполнении - для его применения на морских нефтегазовых месторождениях. Кроме того, есть варианты мобильной газотурбинной установки 25-мегаваттного класса для оперативного развертывания в момент возникновения энергодефицита, производство газовых турбин большой мощности на 300 мегаватт. Это новый для нас уровень, это те машины, которые придут на замену аналогичным иностранным аппаратам", - рассказал Иванов.

"Для обеспечения бесперебойной работы иностранных турбин мы фактически с нуля будем создавать новый для нас рынок сервиса. А между прочим появление новых рынков в нашей стране - это одна из задач, которую поставил президент России в рамках всей идеологии национальных проектов технологического лидерства", - добавил он.