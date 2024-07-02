Россия намерена создать 400 новых видов оборудования и технологий в ТЭК

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Отраслям, связанным с топливно-энергетическим комплексом, предстоит создать и вывести на рынок около 400 новых видов оборудования и технологий, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе стратегической сессии у премьер-министра.

По его словам, доля ТЭК в ВВП составляет 20%, в экспорте - 60%, доля нефтегазовых доходов в бюджете страны - около 30%. Инвестиции в комплекс - около 10 трлн рублей в год, то есть около 30% всех капиталовложений в стране. Для стабильного развития внутреннего рынка и надежного обеспечения энергобезопасности, развития глубокой переработки, диверсификации экспортных поставок требуется достижение технологического суверенитета как в части замещения критических позиций, так и развития новых перспективных направлений на базе российских технологий и оборудования. В рамках реализации нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии" предусматривается разработка отечественных турбин большой мощности, создание собственной критической номенклатуры электротехники, производство оборудования и технологий для ветровой и солнечной генерации, локализация технологий сжижения природного газа (СПГ), создание литий-ионных батарей и разработка постлитиевых технологий.

"(Ожидаем - ИФ) продолжение работы в нефтегазовом секторе по локализации ключевых технологий и оборудования в рамках деятельности координационного совета. В общей сложности отраслям, связанным с ТЭК, предстоит создать и вывести на рынок около 400 новых образцов оборудования и технологий", - сказал Новак.

Он отметил, что Россия сохраняет лидирующие позиции в ключевых сегментах мирового рынка атомной энергии, занимая первое место в мире по сооружению АЭС за рубежом. Росатом ведет строительство 22 энергоблоков в 7 странах, при этом все оборудование и технологии для атомной промышленности - отечественного производства, и важно сохранить это лидерство. Для этого в рамках нацпроекта будет продолжена работа над созданием и внедрением реакторов малой мощности, технологиями безотходного замкнутого топливного цикла, развитием управляемых термоядерных технологий, экспортом образования в атомной энергетике.

Новак подчеркнул, что продолжится работа по импортозамещению в нефтегазовой, электроэнергетической и угольной отраслях. Планируется повысить обеспеченность энергетической сферы современной отечественной техникой и оборудованием в среднем с 72% до 90%.