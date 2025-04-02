Власти планируют устранить последствия атаки БПЛА на Таганрог за две недели

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - После атаки украинских беспилотников по Таганрогу продолжаются восстановительные работы в многоквартирных и частных домах, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"В кратчайшие сроки сделаем все, чтобы восстановить нормальные условия жизни. По замене окон готовы подключиться местные предприниматели. Окажем людям всю необходимую помощь, постараемся завершить все работы в течение двух недель", - написал Слюсарь.

Как сообщалось, в ночь на среду была зафиксирована атака БПЛА на многоквартирные дома в Таганроге. Повреждены три многоквартирных дома, еще один беспилотник завис на деревьях. Также обломки БПЛА были обнаружены возле ж/д переезда. К утру все части БПЛА были обезврежены.

Слюсарь сообщал об эвакуации 85 человек в одном из поврежденных домов. При этом он отметил, что несущие конструкции дома не пострадали и от коммуникаций его не отключали.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки повреждены окна и оконные рамы в трех многоквартирных домах и четырех частных домовладениях. Всего повреждено 228 оконных проёмов.

После атаки беспилотников в городе был введен режим ЧС.