Обломки трех украинских беспилотников обезврежены в Таганроге

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты обезвредили все части атаковавших Таганрог (Ростовская область) украинских беспилотников, ведется оценка причиненного ущерба, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью в Таганроге обломки БПЛА были обнаружены по трем адресам. Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда. Специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом", - написала Камбулова.

По уточненным данным, в результате ночной атаки пострадал один человек, он получил легкие ранения от осколков стекла. Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

Комиссия приступила к оценке ущерба на всех объектах.

Как сообщалось, в ночь на среду была зафиксирована атака БПЛА на многоквартирные дома в Таганроге. Повреждены два многоквартирных дома, еще один беспилотник завис на деревьях.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал об эвакуации 85 человек в одном из поврежденных домов, а также о введении режима ЧС в городе. При этом он отметил, что несущие конструкции дома не пострадали и от коммуникаций его не отключали.

После атаки беспилотников в городе был введен режим ЧС.