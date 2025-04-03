Минсельхозу России осталось распределить около 1,8 млн т квоты на экспорт пшеницы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхозу России осталось распределить порядка 1,777 млн тонн экспортной квоты на пшеницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Информация о полном распределении квоты не соответствует действительности.

Размер квоты, которая действует с 15 февраля по 30 июня, в этом году составляет 10,6 млн тонн.

По данным Минсельхоза, основная доля - почти 8,6 млн тонн - была распределена в феврале. Ее получили 219 компаний. Затем прошли три этапа распределения дополнительной квоты, в результате которых было распределено 227,6 тыс. тонн.

Экспортеры могут получить еще около 1,777 млн тонн.

Как сообщалось, на дополнительную часть квоты рассчитывают компании, уже получившие доли в общем объеме.

Наибольший показатель в общей квоте - почти 2,4 млн тонн - получила компания "Грейн гейтс". Доля компании "Астон" составила почти 991,2 тысячи тонн, "ОЗК трейдинг" (входит в группу ОЗК) - 494,4 тысячи тонн. Получила долю в квоте (404,1 тысячи тонн) и компания "Родные поля" (бывший ТД "Риф"), которая перешла во владение Росимущества. Доля компании "Зерновой экспорт" ("МЗК Экспорт") составила 174,6 тысячи тонн.

Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части.

Официальный прогноз экспортного потенциала России по зерну в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 55-57 млн тонн. В 2024 году Россия экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.