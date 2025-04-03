Поиск

Минсельхозу России осталось распределить около 1,8 млн т квоты на экспорт пшеницы

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхозу России осталось распределить порядка 1,777 млн тонн экспортной квоты на пшеницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Информация о полном распределении квоты не соответствует действительности.

Размер квоты, которая действует с 15 февраля по 30 июня, в этом году составляет 10,6 млн тонн.

По данным Минсельхоза, основная доля - почти 8,6 млн тонн - была распределена в феврале. Ее получили 219 компаний. Затем прошли три этапа распределения дополнительной квоты, в результате которых было распределено 227,6 тыс. тонн.

Экспортеры могут получить еще около 1,777 млн тонн.

Как сообщалось, на дополнительную часть квоты рассчитывают компании, уже получившие доли в общем объеме.

Наибольший показатель в общей квоте - почти 2,4 млн тонн - получила компания "Грейн гейтс". Доля компании "Астон" составила почти 991,2 тысячи тонн, "ОЗК трейдинг" (входит в группу ОЗК) - 494,4 тысячи тонн. Получила долю в квоте (404,1 тысячи тонн) и компания "Родные поля" (бывший ТД "Риф"), которая перешла во владение Росимущества. Доля компании "Зерновой экспорт" ("МЗК Экспорт") составила 174,6 тысячи тонн.

Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части.

Официальный прогноз экспортного потенциала России по зерну в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 55-57 млн тонн. В 2024 году Россия экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз ЕАЭС ОЗК ТД "Риф" Астон Родные поля Грейн гейтс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ в марте упали на 45%

Госдума досрочно лишила мандата депутата Юрия Напсо

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Прокуратура и СКР начали проверку в связи с пожаром на Онежском судозаводе

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Число выдворенных из РФ мигрантов выросло в 1,5 раза в 2024 году

Три человека пострадали при пожаре на Онежском судозаводе в Карелии

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин ушел на пенсию

Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Рабочий погиб в результате обрушения шахты в Свердловской области

Из забоя аварийной шахты в Свердловской области эвакуируют горняков

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6123 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне62 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2236 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости378 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });