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Минсельхоз полностью распределил квоту на экспорт пшеницы в 2025 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ полностью распределил квоту на экспорт пшеницы в период с 15 февраля по 30 июня 2025 года, сообщается в приказе ведомства.

Ранее была распределена ее основная часть (90%) между 219 компаниями.

На дополнительную часть квоты рассчитывали компании, уже получившие доли в общем объеме. Наибольшая часть дополнительного объема - 90,2 тыс. тонн - предоставлена компании "Петрохлеб-Кубань", 37,8 тыс. тонн получило ООО "Ростовский зерновой терминал", 23,2 тыс. тонн - ООО "Сентябрь". Всего дополнительные квоты получили 24 компании.

Доли ведущих экспортеров сохранились в прежнем объеме. Наибольший показатель - почти 2,4 млн тонн - получила компания "Грейн гейтс". Доля компании "Астон" составила почти 991,2 тыс. тонн, "ОЗК трейдинг" (входит в группу ОЗК) - 494,4 тыс. тонн. Получила долю в квоте (404,1 тыс. тонн) и компания "Родные поля" (бывший ТД "Риф"), которая перешла во владение Росимущества. Доля компании "Зерновой экспорт" ("МЗК Экспорт") составила 174,6 тыс. тонн.

Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС.

За пределами квоты ставка пошлины составит 50%, но не менее 100 евро за тонну, сообщала ранее таможенная подкомиссия.

РФ начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения были введены с 1 апреля по 30 июня и составили 7 млн тонн. С 15 февраля по 30 июня 2021 года действовала новая квота, ее объем составил 17,5 млн тонн. В конце 2021 года правительство приняло решение о том, что квота будет ежегодной со сроком действия с 15 февраля по 30 июня.

В 2022 году ее размер составлял 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. В 2023 году - 25,5 млн тонн без разделения на виды зерна. Квота на 2024 год составляла 29 млн тонн (сначала была утверждена в 24 млн тонн, затем было принято решение о дополнительной квоте в 5 млн тонн), она также не предусматривала видового разделения зерна.

С 2024 года в соответствии с постановлением правительства (июнь 2023 г.) квота на экспорт зерна за пределы ЕАЭС разделяется на основную и дополнительную части.

Официальный прогноз экспортного потенциала по зерну в этом сезоне (июль 2024-июнь 2025 гг.) составляет 55-57 млн тонн. В прошлом году РФ экспортировала 72,2 млн тонн зерна, в том числе 54,1 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз
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