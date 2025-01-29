Нигер, Мали и Буркина-Фасо вышли из ЭКОВАС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Нигер, Мали и Буркина-Фасо официально завершили процесс выхода из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщает в среду Associated Press со ссылкой на заявление этого регионального союза.

"Это решение вступило в силу сегодня", - отмечается в заявлении.

В то же время в союзе пообещали "держать двери ЭКОВАС открытыми". Руководство объединения также обратилось с просьбой к государствам сообщества сохранить для Нигера, Мали и Буркина-Фасо привилегии, предусмотренные членством в ЭКОВАС, в том числе свободное перемещение по региону, при наличии паспорта союза.

ЭКОВАС был основан 28 мая 1975 года и располагает своими вооруженными силами. Однако, по мнению ряда наблюдателей, союз теряет репутацию среди жителей региона, считающих его неспособным решать насущные проблемы.

После военных переворотов в трех африканских странах - Буркина-Фасо, Мали и Нигере - их отношения с ЭКОВАС резко обострились. Власти этих стран объявили в конце января 2024 года о немедленном выходе из ЭКОВАС: сообщество вводило санкции против Мали и Нигера за военные перевороты, в ответ в трех странах называли эти меры незаконными.

Мали, Буркина-Фасо и Нигер также объявили о заключении военного пакта - Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с джихадистами. Власти этих стран планируют сформировать конфедерацию.