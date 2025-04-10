Глава Минстроя заявил о необходимости мер поддержки для предприятий ЖКХ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Предприятиям ЖКХ требуются меря поддержки, чтобы стабильно работать в условиях текущей денежно-кредитной политики, заявил на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Важным моментом является привлечение регионами внебюджетного финансирования. Для улучшения качества предоставления коммунальных услуг регионам необходимо активно взаимодействовать с бизнес-сообществом, привлекая средства для модернизации систем тепло- и водоснабжения и водоотведения, а также обновления производственных объектов систем ЖКХ", - отметил министр.

Среди текущих вызовов для предприятий ЖКХ, тепло- и водоснабжения он назвал неполную собираемость платежей за услуги, дефицит источников инвестиций при высокой стоимости заемных средств, необходимость индексации зарплат сотрудников для исключения кадрового дефицита.

Вице-премьер Александр Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения Минстроя по мерам поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения. Минэкономразвития и Минфину поручено предложить источники финансирования для их оперативного применения и оценить последствия конкретных мер для федеральных и региональных бюджетов.

"Прошу Минэкономразвития продолжать постоянный мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях отрасли ЖКХ, чтобы в случае необходимости оперативно принимать необходимые антикризисные меры", - сказал Новак.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что программа модернизации ЖКХ испытывает дефицит средств.

"Программу мы действительно составили, но пока по ней есть дефицит средств. Ранее подразумевалось, что по 150 млрд рублей в год мы будем получать на модернизацию коммунальной инфраструктуры, бесплатные деньги, прямые бюджетные вливания. 250 млрд в год должны были быть инфраструктурно-бюджетными кредитами, из которых не менее 50% пойти на ЖКХ. Сегодня мы видим, что регионы подали заявки уже на более 525 млрд рублей на модернизацию ЖКХ", - сообщил вице-премьер.

Говоря о возможных источниках финансирования программы, Хуснуллин напомнил, что "ранее у многих предприятий не было инвестпрограмм, так как у них не было 100-процентной собираемости". Он заверил, что это не отразится на сверхросте в платежках за ЖКУ.