Поиск

Глава Минстроя заявил о необходимости мер поддержки для предприятий ЖКХ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Предприятиям ЖКХ требуются меря поддержки, чтобы стабильно работать в условиях текущей денежно-кредитной политики, заявил на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Важным моментом является привлечение регионами внебюджетного финансирования. Для улучшения качества предоставления коммунальных услуг регионам необходимо активно взаимодействовать с бизнес-сообществом, привлекая средства для модернизации систем тепло- и водоснабжения и водоотведения, а также обновления производственных объектов систем ЖКХ", - отметил министр.

Среди текущих вызовов для предприятий ЖКХ, тепло- и водоснабжения он назвал неполную собираемость платежей за услуги, дефицит источников инвестиций при высокой стоимости заемных средств, необходимость индексации зарплат сотрудников для исключения кадрового дефицита.

Вице-премьер Александр Новак поручил федеральным органам исполнительной власти проработать предложения Минстроя по мерам поддержки отраслей ЖКХ, теплоснабжения и водоотведения. Минэкономразвития и Минфину поручено предложить источники финансирования для их оперативного применения и оценить последствия конкретных мер для федеральных и региональных бюджетов.

"Прошу Минэкономразвития продолжать постоянный мониторинг ситуации на системообразующих предприятиях отрасли ЖКХ, чтобы в случае необходимости оперативно принимать необходимые антикризисные меры", - сказал Новак.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что программа модернизации ЖКХ испытывает дефицит средств.

"Программу мы действительно составили, но пока по ней есть дефицит средств. Ранее подразумевалось, что по 150 млрд рублей в год мы будем получать на модернизацию коммунальной инфраструктуры, бесплатные деньги, прямые бюджетные вливания. 250 млрд в год должны были быть инфраструктурно-бюджетными кредитами, из которых не менее 50% пойти на ЖКХ. Сегодня мы видим, что регионы подали заявки уже на более 525 млрд рублей на модернизацию ЖКХ", - сообщил вице-премьер.

Говоря о возможных источниках финансирования программы, Хуснуллин напомнил, что "ранее у многих предприятий не было инвестпрограмм, так как у них не было 100-процентной собираемости". Он заверил, что это не отразится на сверхросте в платежках за ЖКУ.

ЖКХ Александр Новак Ирек Файзуллин Марат Хуснуллин Минфин Минстрой Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Prada покупает Versace у Capri с оценкой на уровне $1,38 млрд

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Китай сократит импорт голливудских фильмов

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США

Аналитики допустили рост цены iPhone вдвое в случае переноса производства в США
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне69 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе382 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние227 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2238 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии169 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });