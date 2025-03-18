В ФАС заявили, что "Газпром" не обращался за дополнительной индексацией регулируемых цен и тарифов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" не обращался в ФАС за дополнительной индексацией регулируемых цен и тарифов, сообщил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

В "Газпроме" ранее отмечали, что текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей. Также в концерне выступают за установление экономически обоснованных тарифов на транспортировку газа для независимых производителей.

"Все, что по поручению президента требовалось, мы все сделали", - прокомментировал регулирование тарифов в газовой отрасли Шаскольский.

На вопрос о возможности дополнительной индексации он сказал: "У меня нет информации".

В соответствии с действующей версией Макропрогноза и принятых в его исполнение актов с 1 июля 2025 года на 10,3% повышаются регулируемые цены на газ для всех категорий потребителей. Для электроэнергетических компаний и ЖКХ цена повысится на дополнительные 11% (так как в предыдущую индексацию она не менялась), то есть с учетом общего повышения - на 21,3%.

Индексация тарифа на транспортировку газа независимых производителей по газопроводам "Газпрома" заморожена с 2015 года.