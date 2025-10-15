Минимум 28 тыс. км дорог построят и отремонтируют в России в 2025 году

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - План строительства дорог в России в этом году выполняется с опережением на 29% по сравнению с 2024 годом, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году (...) правительством утвержден шестилетний план дорожных работ, (...) объединяющий в себе мероприятия на федеральном, региональном, муниципальном уровне. Все источники финансирования тоже обеспечены. Мы выстроили системную работу, своевременно законтрактовались, наладили работу по ускоренной реализации мероприятий. В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. Мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тыс. км дорог, что примерно на 4 тыс. км будет больше, чем в 2024 году", - сказал Хуснуллин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

В сентябре 2025 года Хуснуллин сообщал, что в России за пять лет построили и реконструировали дополнительные 23 тыс. км дорог сверх запланированного объема.

Напомним, ранее правительство утвердило комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети в РФ.

"По поручению главы государства для роста эффективности модернизации дорог разработан соответствующий комплекс мероприятий. План их реализации утвержден, он направлен на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни", на пять лет рассчитан", - отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.