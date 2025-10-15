Поиск

Минимум 28 тыс. км дорог построят и отремонтируют в России в 2025 году

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - План строительства дорог в России в этом году выполняется с опережением на 29% по сравнению с 2024 годом, заявил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году (...) правительством утвержден шестилетний план дорожных работ, (...) объединяющий в себе мероприятия на федеральном, региональном, муниципальном уровне. Все источники финансирования тоже обеспечены. Мы выстроили системную работу, своевременно законтрактовались, наладили работу по ускоренной реализации мероприятий. В результате в этом году мы идем с опережением плана на 29% по сравнению с прошлым годом. Мы уже уверенно можем сказать, что до конца года мы отремонтируем и построим минимум 28 тыс. км дорог, что примерно на 4 тыс. км будет больше, чем в 2024 году", - сказал Хуснуллин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

В сентябре 2025 года Хуснуллин сообщал, что в России за пять лет построили и реконструировали дополнительные 23 тыс. км дорог сверх запланированного объема.

Напомним, ранее правительство утвердило комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети в РФ.

"По поручению главы государства для роста эффективности модернизации дорог разработан соответствующий комплекс мероприятий. План их реализации утвержден, он направлен на достижение целей национального проекта "Инфраструктура для жизни", на пять лет рассчитан", - отметил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Марат Хуснуллин Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

Что произошло за день: среда, 15 октября

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Депутаты Думы обратили внимание Минсельхоза на вопрос "вызова дождя" в регионах

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Лавров заявил, что "аляскинский процесс" не завершен

Мособлсуд утвердил решение о взыскании с Тинькова в пользу Дерипаски 40 млн руб. из-за оскорблений

РФ и Белоруссия подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме

Москва и Дамаск обсуждают тему военного присутствия РФ в Сирии в закрытом режиме
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });