Режим ЧС введен в Саранске после атаки БПЛА

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Глава Республики Мордовия Артем Здунов после атаки БПЛА ввел в Саранске режим ЧС муниципального уровня.

"Приняли решение - ради безопасности наших жителей - ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно - все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок", - написал он в своем телеграм-канале.

"Жителей близлежащих домов, социальные учреждения перемещаем в места временного размещения. На пунктах работают медики и психологи. Всем необходимым обеспечим", - добавил глава республики.

Утром Здунов сообщил, что предприятие в Мордовии ночью было атаковано БПЛА, по предварительной информации, пострадавших нет.