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Российские военные заявили об уничтожении еще пяти украинских дронов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Пять украинских беспилотников сбиты во вторник вечером над Ростовской областью и Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.

С 22:00 до 22:15 по Москве четыре украинских беспилотника нейтрализованы над территорией Ростовской области, еще один - над Азовским морем, сказано в сообщении Минобороны РФ.

Перед этим министерство сообщило, что с 19:20 до 21:15 по Москве десять украинских беспилотников сбиты в районе Крыма, над Воронежской и Пензенской областями. С 17:15 до 19:15 семь украинских беспилотников нейтрализовали над Воронежской, Белгородской областями и у побережья Крыма.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 апреля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Ростовская область Азовское море
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