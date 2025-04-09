Атака на военный аэродром отражена в Оренбуржье, жертв и разрушений нет

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на военный аэродром в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев.

"Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в среду.

Солнцев призвал оренбуржцев не поддаваться панике и отметил, что "ситуация под контролем".