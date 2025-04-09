Над регионами РФ за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на среду сбили 158 украинских дронов над регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Подавляющее большинство беспилотников уничтожено над Краснодарским краем - 67. Над Ростовской областью уничтожено 29 дронов. 15 БПЛА - над Республикой Северная Осетия-Алания.

"11 - над территорией Воронежской области, 10 - над территорией Курской области, пять - над территорией Белгородской области, три - над территорией Республики Крым, два - над территорией Пензенской области (...) семь БпЛА - над акваторией Азовского моря, шесть БпЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

По одному дрону уничтожено над Саратовской, Орловской областями, а также над Ставропольем.