Жильцов многоквартирного дома в ростовском Аксае эвакуировали из-за угрозы детонации БПЛА

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Упавший украинский беспилотник обнаружили на бельевых веревках в многоквартирном доме в ростовском Аксае, эвакуированы жители 48 квартир из-за угрозы детонации, сообщил в среду врио губернатора Юрий Слюсарь.

"В Аксае в многоквартирном жилом доме на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов. На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Пункт временного размещения развернут для них на базе местного дома культуры. Работают экстренные службы.

Ранее Слюсарь сообщил о том, что украинские беспилотники уничтожены в девяти районах Ростовской области