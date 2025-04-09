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Москва будет анализировать возможные последствия тарифной политики США

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Россия будет всесторонне анализировать возможные последствия последних тарифных решений администрации США, принимать меры по минимизации потенциального ущерба для своей экономики, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Последние тарифные решения Белого дома, которые нарушают основополагающие правила ВТО, продемонстрировали, что Вашингтон более не считает себя связанным нормами международного торгового права", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, представители нынешней администрации США "четко говорят и характеризуют состояние американской экономики".

"Они говорят о внешнем долге, они говорят об утрате темпов роста, они говорят о кризисных явлениях и пытаются каким-то образом выйти из того, во что их заводили прошедшие десятилетия предшественники", - заявила Захарова.

Она отметила, что "в связи с так называемой тарифной войной между США и Китаем любые потрясения для мировой экономики, грозящие замедлением темпов ее роста и общим спадом потребления, имеют свою негативную проекцию на многие мировые процессы".

Захарова добавила, что "тем более серьезную озабоченность вызывает ситуация, когда речь идет о двух главных экономиках мира, одна из которых экономика КНР - наш многолетний крупнейший внешнеторговый партнер".

"Мы внимательно следим за развитием событий, мы будем всесторонне анализировать возможные последствия. Разумеется, принимать меры по минимизации потенциального ущерба для нашей страны", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что "Россия как крупный экспортер и ответственный участник многосторонней торговой системы заинтересована в честных, открытых торговых отношениях".

"Именно поэтому наша страна выступает против любых односторонних ограничений в торговле, таких как санкции нелегитимные, какие-то политизированные и выдаваемые за экологические климатические требования, другие методы недобросовестной конкуренции, которые негативно влияют на глобальную торговлю и, самое главное, идут вразрез с теми обязательствами, которые были приняты странами на себя абсолютно добровольно в рамках профильных структур и организаций", - заявила она.

Захарова подчеркнула, что "обеспечить здоровое развитие мировой экономики можно на основе базовых принципов недискриминации, транспарентности и взаимного учета интересов".

МИД РФ Мария Захарова США Китай
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