Бессент объяснил отсутствие РФ и Белоруссии в списке стран, облагаемых ответными пошлинами

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ответные ввозные пошлины на товары из России и Белоруссии не вводятся, поскольку с ними торговля не ведется.

"Ну, с Россией и Белоруссией мы не торгуем. Верно? Они находятся под санкциями", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

The New York Times, ссылаясь на не названного представителя Белого дома, детализировала, что Россия, Белоруссия, Куба и Северная Корея не подпадают под действие ответных пошлин, объявленных в среду, поскольку "они уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции препятствуют любой значимой торговле с этими странами".

О решении ввести ответные пошлины в отношении иностранных торговых партнеров США объявил в среду президент Дональд Трамп.