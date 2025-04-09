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Трамп подписал указ о новом повышении импортных тарифов на товары из Китая

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американские ввозные пошлины на китайские товары меняются с 34%, ранее объявленных, на 84%, говорится в подписанном президентом США Дональдом Трампом указе.

В нем отмечается, что Китай ввел 34-процентные пошлины на импортируемые американские товары в качестве ответной меры на аналогичные тарифы, введенные в отношении КНР.

Трамп своим указом дал указание ставку пошлин на китайские товары "изменить, исключив "34%" в каждом месте, где он указан, и вставив вместо него "84%" во всех внешнеторговых документах.

Таким образом, с учетом пошлин в 20%, которые были введены Трампом на товары из Китая в первый срок его президентства, суммарный тариф вырастает до 104%.

Указ вступает в силу 9 апреля 2025 года в 12:01 по восточному летнему времени США.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе власти Китая приняли решение с 10 апреля ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США.

В министерстве коммерции КНР указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры.

6 апреля замминистра коммерции КНР Лин Цзи заявил, что Китай за счет введения дополнительных 34%-х пошлин на товары из США стремится не только защитить законные права предприятий, но и вернуть США в нормальную систему международной торговли.

7 апреля Трамп пообещал, что американская администрация введет дополнительные 50%-е пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары.

США Дональд Трамп
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